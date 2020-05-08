Подобное никогда раньше не случалось.

Результаты краш-тестов нового Jeep Wrangler удивили даже экспертов американского Национального института дорожной безопасности (IIHS), заставив их снизить рейтинг модели сразу на два пункта.

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Американский исследовательский институт ранее уже успел выставить новому поколению Wrangler оценку “Хорошо”, по результатам нескольких локальных тестов. Однако новое испытание внедорожник полностью провалил, и его рейтинг опустился с Good до Marginal.

При фронтальном ударе о препятствие с небольшим перекрытием со стороны водителя, внедорожник просто перевернулся на пассажирскую сторону. Производитель успел отреагировать на информацию IIHS о результате первого теста, заявив, что такое поведение автомобиля является следствием просчетов в методике. В ответ эксперты IIHS провели второй тест, и повторная процедура привела к аналогичному результату.

Фото: краш-тест Jeep Wrangler 2020 / IIHS

Эксперты заявили, что несмотря на вполне приемлемые показатели Jeep Wrangler в других тестах, его склонность к переворачиванию несет потенциальную опасность для пассажиров. Отдельно отмечается, что в испытаниях участвовала версия внедорожника со съемной крышей, которая не оснащается боковыми подушками безопасности.

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