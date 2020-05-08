Подібного ніколи раніше не траплялось.

Результати краш-тестів нового Jeep Wrangler здивували навіть експертів американського Національного інституту дорожньої безпеки (IIHS), змусивши їх знизити рейтинг моделі одразу на два пункти.

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Американський дослідний інститут раніше вже встиг виставити новому поколінню Wrangler оцінку “Добре”, за результатами кількох локальних тестів. Однак нове випробування позашляховик повністю провалив і його рейтинг опустився з Good до Marginal.

При фронтальному ударі об перешкоду з невеликим перекриттям з боку водія, позашляховик просто перекинувся на пасажирський бік. Виробник встиг відреагувати на інформацію IIHS про результат першого тесту, заявивши, що така поведінка автомобіля є наслідком прорахунків в методиці. У відповідь експерти IIHS провели другий тест і повторна процедура призвела до аналогічного результату.

Фото: краш-тест Jeep Wrangler 2020 / IIHS

Експерти заявили, що незважаючи на цілком прийнятні показники Jeep Wrangler в інших тестах, його схильність до перевертання несе потенційну небезпеку для пасажирів. Окремо відзначаєтьсяо, що у випробуваннях брала участь версія позашляховика зі знімним дахом, котра не оснащується бічними подушками безпеки.

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