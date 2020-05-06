Автомобілі все більше уподібнюються до комп'ютерів на колесах і в сучасних машинах електроніка складає п'яту частину усіх компонентів авто.

У звіті, складеному Deloitte, компанія говорить про надзвичайно швидку трансформацію в автомобільній галузі.

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У 2004 році лише 25% автомобілів мали подушки безпеки і менше 50% мали сидіння з електроприводом регулювання. З того часу кількість електронних компонентів у автомобілях значно збільшилась, що частково пояснюється посиленням вимог безпеки. Зокрема, компанія зазначила, що у 2004 році менше 20% транспортних засобів були обладнані такими системами, як: контроль курсової стійкості, бічні подушки безпеки, монітори тиску в шинах, датчики заднього паркування та системи моніторингу сліпих зон. У 2017 році більшістю з цих систем були обладнані понад 80% автомобілів на ринку.

Це лише основні функції безпеки. Сучасні ж транспортні засоби, зазвичай, оснащені ще більшим пакетом електроніки: адаптивний круїз-контроль, дзеркала з автоматичним затемненням, інформаційно-розважальні системи та системи безключового доступу. Особливу категорію складають електромобілі, нашпиговані найсучаснішою електронікою, яка дозволяє навіть завантажувати оновлення, котрі покращують характеристики. Зовсім як на смартфоні.

Незважаючи на те, що сучасні машини набагато досконаліші, ніж їх попередники, нові функції збільшують витрати. Як зазначає Deloitte, електроніка сьогодні становить 40% від загальної вартості автомобіля. У 2030 році очікується 45%.

В автомобілі зразка 2013 року, наприклад, одних лише напівпровідників було на 312 доларів, у сучасному їх вже на 400 доларів, а до 2022 року, кажуть аналітики, їх вартість складатиме майже 600 доларів. Подібна тенденція спостерігається і для інших компонентів авто, що мають відношення до електроніки.

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