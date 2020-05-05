У результаті співпраці між німецьким Інститутом хімічної технології Fraunhofer, виробником автомобільних деталей MAHLE Group, автоконцерном Daimler, бельгійським виробником пластмас SBHPP / Vyncolit та французькою компанією з виробництва пластмас Georges Pernoud Group був створений новий компонент двигуна – пластиковий блок корпуса розподільчого вала.

Зниження маси автомобіля – один зі способів зменшити витрати пального, а мотор – особливо важка частина машини. Алюмінієві блоки свого часу дозволили значно покращити параметри двигунів, а тепер інженери знайшли спосіб ще більше полегшити мотор.

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Конструктивно клапанні кришки спочатку виконувалися зі сталі методом штампування. Цей варіант найдешевший, але має суттєві недоліки: пропускає шум і схильний до протікання, при деформації кришки. Алюмінієва лита кришка має більшу жорсткість, при схожій масі. А пластикова деталь значно легша, не поступається в міцності і ефективніше протидіє шуму.

Новий модуль виготовлений із зміцненого волокном термореактивного полімеру. І він значно легший за алюмінієву деталь. А зважаючи на те, що кришка розташована вгорі двигуна, це не тільки зменшує загальну вагу мотора, але і знижує його центр маси.

Серед інших переваг пластикової деталі: краще поглинання вібрацій і шумів від мотора, простіший процес виготовлення деталі та можливість робити деталь суцільною, що скорочує час виробництва. Слід зазначити, що термореактивний полімер, посилений волокном, має лише чверть жорсткості алюмінію, однак конструкція модуля розподільного валу, як стверджується, компенсує цей недолік.

Розробники заявляють, що тестовий прототип “продемонстрував бездоганну функціональність у найсучаснішому двигуні внутрішнього згоряння”, після 600 годин стендових випробувань. Для впровадження нової розробки у виробництво на серійних автомобілях потрібно провести додаткові дослідження та сертифікації, однак проміжні результати виглядають багатообіцяюче.

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