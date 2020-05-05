В результате сотрудничества между немецким Институтом химической технологии Fraunhofer, производителем автомобильных деталей MAHLE Group, автоконцерном Daimler, бельгийским производителем пластмасс SBHPP / Vyncolit и французской компанией по производству пластмасс Georges pernoud Group был создан новый компонент двигателя – пластиковый блок корпуса распределительного вала.

Снижение массы автомобиля – один из способов уменьшить расход топлива, а мотор – особенно тяжелая часть машины. Алюминиевые блоки в свое время позволили значительно улучшить параметры двигателей, а теперь инженеры нашли способ еще больше облегчить мотор.

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Конструктивно клапанные крышки вначале выполнялись из стали методом штамповки. Этот вариант самый дешевый, но имеет существенные недостатки: пропускает шум и склонен к протечкам, при деформации крышки. Алюминиевая литая крышка имеет большую жесткость, при схожей массе. А пластиковая деталь значительно легче, не уступает в прочности и эффективнее противодействует шуму.

Новый модуль изготовлен из упрочненного волокна термореактивного полимера. И он значительно легче алюминиевой детали. А ввиду того, что крышка расположена вверху двигателя, это не только уменьшает общий вес мотора, но и снижает его центр массы.

Среди других преимуществ пластиковой детали: лучшее поглощение вибраций и шумов от мотора, проще процесс изготовления детали и возможность делать деталь сплошной, что сокращает время производства. Следует отметить, что термореактивниый полимер, усиленный волокном, имеет лишь четверть жесткости алюминия, однако конструкция модуля распределительного вала, как утверждается, компенсирует этот недостаток.

Разработчики заявляют, что тестовый прототип “продемонстрировал безупречную функциональность в современном двигателе внутреннего сгорания”, после 600 часов стендовых испытаний. Для внедрения новой разработки в производство на серийных автомобилях нужно провести дополнительные исследования и сертификации, однако промежуточные результаты выглядят многообещающе.

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