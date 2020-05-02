Зарядный коннектор оснащается жидкостным охлаждением для очень высокой пропускной способности.

Один из главных мировых стандартов зарядки для электрокаров выпустил новую техническую спецификацию версии 3.0, которая имеет в два раза большую пропускную способность, чем Tesla Supercharger V3.

Читайте также: Автопроизводители несут убытки из-коронавируса – только не Tesla

Разъемы CHAdeMO 3.0 совместимы с зарядными портами GB/T, распространенными в Китае, а также портами типа CCS. Согласно только что опубликованному новому стандарту 3.0, который использует рабочее название ChaoJi, поддерживается скорость зарядки более полумегаватт, ток до 600 А. Розетки и кабели с жидкостным охлаждением будут значительно удобнее и мощнее, чем в текущих версиях, но будут совместимы с существующими стандартами.

Это означает, что зарядные устройства CHAdeMO смогут выполнять зарядку мощностью свыше 500 кВт. Уже более 50 компаний во всем мире производят электрокары с портами согласно этому стандарту.

Фото: коннекторы CHAdeMO 3.0 / CHAdeMO

Актуальный стандарт CHAdeMO 2.0 позволяет заряжать аккумуляторы на мощности до 400 кВт, хотя большинство пользователей электромобилей все еще используют зарядные устройства на 50 кВт. На сегодня зарядками типа CHAdeMO оборудованы около 44% электрокаров – это около 750 тысяч машин.

Смотрите также: Электрический Mercedes-Benz 190 – это не выдумка