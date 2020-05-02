Зарядний конектор оснащується рідинним охолодженням для надзвичайно високої пропускної спроможності.

Один з головних світових стандартів зарядки для електрокарів випустив нову технічну специфікацію версії 3.0, котра має вдвічи більшу пропускну спроможність, ніж Tesla Supercharger V3.

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Конектори CHAdeMO 3.0 сумісні з зарядними портами GB/T, розповсюдженими у Китаї, а також портами типу CCS. Згідно зі щойно опублікованим новим стандартом 3.0, який використовує робочу назву ChaoJi, підтримується швидкість зарядки понад півмегаватт, струм до 600 А. Розетки та кабелі з рідинним охолодженням будуть значно зручнішими та потужнішими, ніж у поточних версіях, але будуть сумісними з існуючими стандартами.

Це означає, що зарядні пристрої CHAdeMO зможуть виконувати зарядку потужністю понад 500 кВт. Вже більше 50 компаній у всьому світі виробляють електрокари з портами, відповідно до цього стандарту.

Фото: конектори CHAdeMO 3.0 / CHAdeMO

Актуальний стандарт CHAdeMO 2.0 дозволяє, заряджати акумулятори на потужності до 400 кВт, хоча більшість користувачів електромобілів усе ще використовують зарядні пристрої на 50 кВт. На сьогодні зарядками типу CHAdeMO обладнані близько 44% електрокарів – це близько 750 тисяч машин.

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