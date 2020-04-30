Конвертований Mercedes-Benz 190 не був першим електромобілем компанії, але він першим показав можливість нормальної повсякденної експлуатації такої автівки.

Електричний суббренд Mercedes-Benz EQ готується в 2020 і 2021-м розширити свою лінійку серійних моделей за рахунок новинок EQA і EQB, EQS і EQE. Тим часом в Мерседесі вирішили нагадати шанувальникам про один з ранніх своїх дослідів з електрокарами. Тут і ювілей підвернувся: тридцять років тому, в травні 1990-го, німці представили в Ганновері Mercedes-Benz 190 (W 201), конвертований в електромобіль. "Сто дев'яностий" був обраний в якості платформи для тестування різних версій електроприводу і різних тягових батарей, зокрема, натрій-нікель-хлоридних і натрій-сірчаних.

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Натрій-сірчані батареї, як і натрій-нікель-хлоридні (тип ZEBRA), перевершують свинцево-кислотні по питомій ємності (90-120 Вт • год / кг проти 40), але поступаються сучасним літій-іонним (200-260 Вт • год / кг для одного осередку і 150-160 Вт • год / кг для всього акумулятора). Однак перші дрібносерійні електромобілі з літієвими батареями з'явилися лише в середині 1990-х.

У 1991 році електричний "190-й" вдосконалили і показали на шоу в Женеві. Автомобіль отримав два електромотора постійного струму з постійними магнітами ззаду (кожен пускав у хід своє колесо) сумарною потужністю 44 к.с., а в якості акумулятора остаточно був обраний натрій-нікель-хлоридний. Також в машині була реалізована рекуперація енергії на гальмуванні. Німці особливо пишалися, що цей електрокар важив всього на 200 кг більше, ніж бензиновий 190-й. Мінусом такого акумулятора була висока робоча температура осередків (близько 300 градусів за Цельсієм), так що вони вимагали теплоізоляції.

Седан 190 так і не перетворився на конвеєрний електрокар, але допоміг відповісти на багато питань, пов'язаних з експлуатацією такого транспорту. Машини використовувалися інтенсивно. Один із зразків (червоний) всього за рік накатав 100 000 км.

З 1992 по 1996 рік на острові Рюген в Балтійському морі проходили масштабні споживчі випробування шістдесяти електромобілів різних марок, серед яких було десять "190-х" Мерседесів. Машини заряджалися від альтернативних джерел електрики (сонце, вітер). Експеримент фінансувався урядом Німеччини. Експлуатували такі машини як звичайні водії, так і таксисти. Тут "190-й" непогано зарекомендував себе, оскільки його електрична конверсія не вплинула на комфорт і місткість.

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