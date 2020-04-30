Мода на ретроспективний дизайн серед позашляховиків постійно зростає. Але Лада Нива, будучи застарілим авто, вирішила прикинутися зовсім іншою машиною. Майже вийшло (насправді ні).

Як можна було здогадатися, мова йде про Mercedes G-class. Навіть дивно, наскільки два класичних позашляховика не схожі один на одного. Німецький автомобіль експлуатує ретро-тему тому що може, а Lada 4x4... схоже, у цієї бідолашної моделі просто немає вибору.

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Проте така різниця в дизайнерському підході не завадила художникові thiagod3sign об'єднати два автомобілі в одному. Як це виглядає? Як стара Лада Нива, яка дуже невдало намагається бути схожою на Мерседес Гелендваген.

Більш того, автор проєкту в якості зразка вибрав Mercedes-AMG G63 – топову модифікацію німецького позашляховика. Для відповідності була підібрана фірмова решітка Panamericana з вертикальними плашками, тонкі кільця ДХВ у передніх фарах і характерні повітрозабірники в бампері.

Варто також відзначити помітно розширені колісні арки та величезні диски на низькопрофільній гумі. На рішення задньої частини фантазії, здається, зовсім не залишилося. Тут з'явився невеликий спойлер і нові ліхтарі. Але Лада Нива, звісно, так і залишилася сама собою. Хіба могло бути по-іншому?

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