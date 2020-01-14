Коли потрівбне авто для полювання чи рибалки, перше, про яке авто згадують - це УАЗ або ВАЗ 2121 "Нива". Про останню і поговоримо.

Випуск цього авто почався в 1977 році. Для свого часу це був дуже "просунутий " автомобіль як концептуально, так і технічно. Іноді його навіть називають першим у світі кроссовером, адже він має усі ознаки такого класу автомобілів. "Нива" мала безліч усіляких модифікацій, їх навіть важно перелічити. Але найдивовижніше, що цей автомобіль випускається досі, правда під назвою LADA 4x4. В Росії можна купити нову "Ниву " усього за 7 650 доларів. В Україні нову "Ниву " теж можна купити, щоправда її офіційна ціна значно вища - 279 030 грн (11 600 доларів).

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На вторинному ринку пропозиції починаються від 1 000 доларів за доволі "втомлений " екземпляр, який ще якимось дивом "на ходу ". Нормальна середня ціна для переважної більшості екземплярів у цілком придатному для експлуатації стані від 2 000 до 4 000 доларів.

Обираючи такий автомобіль, можна зовсім не зважати на його вік. Адже ця модель більш ніж за 40 років так і не зазнала суттєвих змін в конструкції. Хіба що в останні роки двигун суттєво модернізували. Карбюраторну паливну систему замінили інжекторною, ланцюг ГРМ змінили на однорядний, додали в конструкцію гідрокомпенсатори та збільшили об’єм до 1,7 л. Отже рік випуску навряд чи має значення, а технічний стан і є головним чинником, який впливає на ціну.

Кузов

Кузов, як і у переважної більшості автомобілів радянського (а згодом російського) виробництва, схильний до корозії. Пороги, дно, колісні арки – традиційно найслабші місця. Звісно, всі власники "Нив" про це знають, тому найбілш відповідальні їх періодично обробляють. Лише таким чином можна вберегти "Ниву " від корозії. Знищений іржею екземпляр купувати не варто, адже відновлення кузова – дуже дорога (відносно ціни "Ниви ") справа.

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Двигун

"Старі" карбюраторні двигуни, тоі самі що ставилися на ВАЗ 2106, дуже прості, проте вимагають постійної уваги. Окрім стандартної заміни оливи, двигун потребує регулювання клапанів, уваги до ланцюга ГРМ та доволі частої зміни прокладок, що періодично пропускають мастило. Часто доводиться перебирати карбюратор та систему запалювання (а саме "трамблер"). Втім, якщо за цим двигуном гарно слідкувати, він здатен проїхати 150 або навіть 200 тисяч кілометрів без капітального ремонту. А ще цей двигун чудово працює на газу. Причому для нього підходять найдешевші установки другого покоління.

Старі карбюраторні двигуни вимагають до себе багато уваги щодо обслуговування, проте мають відносно непоганий ресурс

Нова серія двигунів, ті що інжекторні (починаючи з індекса 21213), значно складніші. Вони мають постійні проблеми з гідрокомпенсаторами, ланцюг ГРМ розтягується та вимагає заміни вже через 40-60 тис. км. Якість деталей дуже низька, а тому загальний ресурс до капремонту у найкращому випадку сягає 100 тис. км.

Інжекторні двигуни не мають проблем з карбюратором та запалюванням, проте в них є інші проблеми. Головні з них пов’язані з гідрокомпенсаторами, ланцюгом ГРМ та надвичайно низькою якістю деталей.

Трансмісія

Це найпроблемніша частина "Ниви". Механічна коробка передач відносно проста за конструкцією, її головна проблема – якість виготовлення. Через "гуляючі" зазори вхідний та вихідний вали часто бовтаються, через це течуть сальники. Якщо масла в коробці залишається мало – вона виходить з ладу. Це в меншій мірі стосується старих 4-ступеневих коробок і в більшій – новіших 5-ступеневих.

У “Ниви” дуже складана трансмісія. Проте завдяки їй про здатність цього автомобіля долати бездоріжжя складають легенди.

Крім звичайної коробки передач, в "Ниві" ще є "роздатка" з механічним блокуванням міжосьового диференціалу. Одна з її конструктивних особливостей – дуже голосна робота. Вона виє завжди. Також дуже часто коробка пропускає масло через сальники.

Роздавальна коробка – проблемний вузол. Одна з її особливостей – дуже гучна робота.

В "Ниви" є три карданних вали. Від коробки передач до "роздатки", а від неї на передню та на задню вісь. Кожні 5-10 тис км їх треба змащувати за допомогою спеціального шприца.

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Якщо задній міст (крім традиційного шуму) особливих проблем не доставляє, то передні напіввісі мають дуже тендітні гумові чохли захисту ШРУСів. Вони рвуться дуже часто і якщо цю несправність своєчасно не усунути – доведеться міняти сам ШРУС.

Підвіска

Задня підвіска у "Ниви " відносно надійна. Нерозрізний міст на звичайних пружинах та кількох важілях рідко доставляє проблеми. Хіба що при дуже активній експлуатації бездоріжжям від кузова відриваються кріплення.

Передня підвіска складніша, і проблем доставляє більше. Раз на 40-60 тисяч її потрібно перебрати, замінюючи шарові опори та сайлетблоки. Приблизно такий ресурс і у рульової трапеції.

Електрика

Старі "Ниви " дуже прості і електрообладнання в них дуже мало. Якщо якісь проблеми з ним і виникають, то пов’язані вони, головним чином, з роз’ємами та проводкою.

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А ось нові, інжекторні "Ниви " вже мають значно більшу кількість датчиків, які через погану якість виготовлення часто доставляють неприємності. Найпроблемнішим вважають клапан холостого ходу, який часто виходить з ладу. Також проблемним та недешевим є датчик витрати повітря та "лябда-зонд". Крім того, дуже часто виникають дрібні проблеми з кнопками та перемикачами в салоні.

Висновок Авто24

"Нива" цілком підтверджує теорію про те, що чим простіший автомобіль, тим він надійніший. І якщо вам вдасться знайти старий екземпляр з невеликим пробігом в гарному технічному стані – його варто розглядати для покупки. Новіші "Ниви" мають багато проблем з якістю і відремонтувати їх маже неможливо, бо нові запчастини хоч і коштують дешево, однак теж неякісні. Виходить замкнуте коло.

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Що ж стосується зовсім нової "Ниви", то гарантія на неї складає всього 35 тис км. Цим виробник наче зізнається у якості свого продукту. І якщо в Россії ціна на таку машину відносно невисока, то в Україні купувати "Ниву " за ціною Renault Duster може хіба що дуже відданий фанат марки ВАЗ.