Когда надо машину на охоту, рыбалку или серозный офроад, а бюджет сильно ограничен, первое, о чем вспоминают, это УАЗ или ВАЗ 2121 "Нива". О последней и поговорим.

Выпуск этого автомобиля начался в 1977 году. Для своего времени это был очень продвинутый автомобиль как концептуально, так и технически. Иногда его даже называют первым в мире кроссовером, ведь он имеет все признаки такого класса автомобилей.

"Нива" имела множество всяческих модификаций, их даже трудно перечислить. Но самое удивительное, что этот автомобиль выпускается до сих пор, правда под названием LADA 4x4. В России можно купить новую "Ниву" всего за 7 650 долларов. В Украине новую "Ниву" тоже можно купить, правда ее официальная цена значительно выше – 279 030 грн (11 600 долларов).

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На вторичном рынке предложения начинаются от 1 000 долларов за довольно "подуставший" экземпляр, который еще каким-то чудом "на ходу". Дорогие, новые, как уже упоминалось стоят 11 600 долларов. Нормальная средняя цена для подавляющего большинства экземпляров во вполне пригодном для эксплуатации состоянии: 2 000 – 4 000 долларов.

Выбирая такой автомобиль, можно совсем не учитывать его возраст. Ведь эта модель более чем за 40 лет так и не претерпела существенных изменений в конструкции. Разве что в последние годы существенно модернизировали двигатель. Карбюраторную топливную систему заменили инжекторной, цепь ГРМ поменяли на однорядную, добавили в конструкцию гидрокомпенсаторы и увеличили объем до 1,7 л. Итак год выпуска вряд ли имеет значение, а техническое состояние и является главным фактором, влияющим на цену.

Кузов

Кузов, как и у подавляющего большинства автомобилей советского (а затем российского) производства, подвержен коррозии. Пороги, дно, колесные арки – традиционно самые слабые места. Конечно, все хозяева "Нив" об этом знают и наиболее ответственные их периодически обрабатывают. Только таким образом можно уберечь "Ниву" от коррозии. Уничтоженный ржавчиной экземпляр покупать не стоит, ведь восстановление кузова – очень дорогое (относительно цены "Нивы ") дело.

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Двигатель

"Старые" карбюраторные двигатели, те самые, что ставились на ВАЗ 2106, очень простые, однако требуют постоянного внимания. Кроме стандартной замены масла двигатель требует регулировки клапанов, внимания к цепи ГРМ и регулярной смены прокладок, периодически пропускающих масло. Часто приходится перебирать карбюратор и систему зажигания (а именно "трамблер"). Впрочем, если за этим двигателем хорошо следить, он способен проехать 150 или даже 200 тысяч километров без капитального ремонта. А еще этот двигатель прекрасно работает на газу. Причем для него подходят самые дешевые установки второго поколения.

Старые карбюраторные двигатели требуют к себе много внимания в части обслуживания, однако имеют относительно неплохой ресурс

Новая серия двигателей, те, которые инжекторные (начиная с индекса 21213), значительно сложнее. Они имеют постоянные проблемы с гидрокомпенсаторами, цепь ГРМ растягивается и требует замены уже через 40-60 тыс. км. Качество деталей очень низкое, а поэтому общий ресурс до капремонта в лучшем случае достигает 100 тыс. км.

Инжекторные двигатели не имеют проблем с карбюратором и зажиганием, однако у них другие проблемы, главные из которых связаны с гидрокомпенсаторами, цепью ГРМ и необыкновенно низким качеством деталей

Трансмиссия

Это самая проблемная часть "Нивы". Сама механическая коробка передач относительно проста по конструкции, ее главная проблема – качество изготовления. Из-за "гуляющих" зазоров входной и выходной валы часто болтаются, из-за этого текут сальники. Если масла в коробке остается мало – она выходит из строя. Это в меньшей степени касается старых 4-ступенчатых коробок и в большей мере – более новых 5-ступенчатых.

У “Нивы” очень сложная трансмиссия. Однако благодаря ей, о способности этого автомобиля преодолевать бездорожье слагают легенды

Кроме обычной коробки передач в "Ниве" еще есть "раздатка" с механической блокировкой межосевого дифференциала. Одна из ее конструктивных особенностей – очень громкая работа. Она воет всегда. Также очень часто она пропускает масло через сальники.

Раздаточная коробка – проблемный узел. Одна из ее особенностей – очень шумная работа.

У "Нивы" есть три карданных вала. От коробки передач до "раздатки", а от нее на перднюю и на заднюю ось. Каждые 5-10 тыс км их надо смазывать с помощью специального шприца.

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Если задний мост (кроме традиционного шума) особых проблем не доставляет, то передние полуоси имеют очень хрупкие резиновые чехлы защиты ШРУСов. Они рвутся очень часто и если эту неисправность вовремя не устранить – придется менять сам ШРУС.

Подвеска

Задняя подвеска у "Нивы" относительно надежная. Неразрезной мост на обычных пружинах и нескольких рычагах редко доставляет проблемы. Разве что при очень активной эксплуатации по бездорожью от кузова отрываются крепления.

Передняя подвеска сложнее, и проблем доставляет больше. Раз в 40-60 тысяч ее нужно перебрать, заменяя шаровые опоры и сайлетблоки. Примерно такой же ресурс и у рулевой трапеции.

Электрика

Старые "Нивы" очень просты и электрооборудования у них очень мало. Если какие-то проблемы с ним и возникают, то связаны они, главным образом, с разъемами и проводкой.

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А вот новые, инжекторные "Нивы" уже имеют значительно большее количество датчиков, которые из-за плохого качества изготовления часто доставляют неприятности. Проблемным считают клапан холостого хода, который часто выходит из строя. Также проблемным и затратным является датчик расхода воздуха и "лябда-зонд". Кроме того очень часто возникают мелкие проблемы с кнопками и переключателями в салоне.

Вывод Авто24

"Нива" вполне подтверждает теорию о том, что чем проще автомобиль, тем он надежнее. И если вам удастся найти старый экземпляр с небольшим пробегом в хорошем техническом состоянии – его стоит рассматривать к покупке. Новые "Нивы" имеют много проблем с качеством и отремонтировать их почти невозможно, потому что новые запчасти хоть и стоят дешево, однако тоже некачественные. Получается замкнутый круг.

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Что же касается совершенно новой "Нивы", то гарантия на нее составляет всего 35 тыс км. Этим производитель как будто признается в качестве своего продукта. И если в России цена на такую машину относительно невысока, то в Украине покупать "Ниву" по цене Renault Duster может разве что очень преданный фанат марки ВАЗ.