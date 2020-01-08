Некоторые из них поросли деревьями.

В канадской провинции Онтарио нашли кладбище старых автомобилей. Большая часть из их – ВАЗы разных моделей. Это "Нивы" ВАЗ-2108, ВАЗ-2106 и др. Все они прогнили, через некоторые из них прорезались стволы деревьев. Когда и почему выбросили такое количество российских машин на свалку, неизвестно. Ведь их можно было сдать на металлолом.

Интересно, что автомобили ВАЗ поставляли в Канаду с 1978 по 1997 год. Все они были в специальных, экспортных модификациях.

Напомним, что в Украине, вероятно, наладили производство российских ВАЗов.