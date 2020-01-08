Деякі з них поросли деревами.

В канадській провінції Онтаріо знайшли кладовище старих автомобілів. Більша частина з них – ВАЗи різних моделей. Це "Ниви", ВАЗ-2108, ВАЗ-2106 тощо. Всі вони прогнили, через деякі з них прорізались стовбури дерев. Коли і чому викинули таку кількість російських машин на звалище, невідомо. Адже їх можна було здати на брухт.

Цікаво, що автомобілі ВАЗ поставляли в Канаду з 1978 по 1997 роки. Всі вони були в спеціальних, експортних модифікаціях.

Нагадаємо, що в Україні, ймовірно, налагодили виробництво російських ВАЗів.