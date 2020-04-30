Мода на ретроспективный дизайн среди внедорожников постоянно растет. Но Лада Нива, будучи устаревшим автомобилем, решила притвориться совсем другой машиной. Почти получилось (на самом деле нет).

Как можно было догадаться, речь идет о Mercedes G-class. Даже удивительно, насколько два классических внедорожника не похожи друг на друга. Немецкий автомобиль эксплуатирует ретро-тему так как может, а Lada 4x4 ... похоже, у этой бедной модели просто нет выбора.

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Однако такая разница в дизайнерском подходе не помешала художнику thiagod3sign объединить два автомобиля в одном. Как это выглядит? Как старая Лада Нива, которая очень неудачно пытается быть похожей на Мерседес Гелендваген.

Более того, автор проекта в качестве образца выбрал Mercedes-AMG G63 – топовую модификацию немецкого внедорожника. Для соответствия была подобрана фирменная решетка Panamericana с вертикальными плашками, тонкие кольца ДхВ в передних фарах и характерные воздухозаборники в бампере.

Стоит также отметить заметно расширенные колесные арки и огромные диски на низкопрофильной резине. Для решения задней части фантазии, кажется, совсем не осталось. Здесь появился небольшой спойлер и новые фонари. Но Лада Нива, конечно, так и осталась сама собой. Разве могло быть по-другому?

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