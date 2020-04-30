Конвертируемый Mercedes-Benz 190 не был первым электромобилем компании, но он первым показал возможность нормальной повседневной эксплуатации такой машины.

Электрический суббренд Mercedes-Benz EQ готовится в 2020 и 2021 г. расширить свою линейку серийных моделей за счет новинок EQA и EQB, EQS и EQE. Между тем в “Мерседесе” решили напомнить поклонникам об одном из ранних своих опытов с электрокарами. Здесь и юбилей подвернулся: тридцать лет назад, в мае 1990, немцы представили в Ганновере Mercedes-Benz 190 (W 201), конвертируемый в электромобиль. "Сто девяностый" был выбран в качестве платформы для тестирования различных версий электропривода и различных тяговых батарей, в частности, натрий-никель-хлоридных и натрий-серных.

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Натрий-серные батареи, как и натрий-никель-хлоридные (тип ZEBRA), превосходят свинцово-кислотные по удельной ёмкости (90-120 Вт•ч/кг против 40), но уступают современным литий-ионным (200-260 Вт•ч/кг для одной ячейки и 150-160 Вт•ч/кг для всего аккумулятора). Однако первые мелкосерийные электромобили с литиевыми батареями появились только в середине 1990-х.

В 1991 году электрический "190-й" усовершенствовали и показали на шоу в Женеве. Автомобиль получил два электромотора постоянного тока с постоянными магнитами сзади (каждый пускал в ход свое колесо) суммарной мощностью 44 л.с., а в качестве аккумулятора окончательно был избран натрий-никель-хлоридный. Также в машине была реализована рекуперация энергии на торможении. Немцы особенно гордились, что этот электрокар весил всего на 200 кг больше, чем бензиновый 190-й. Минусом такого аккумулятора была высокая рабочая температура ячеек (около 300 градусов по Цельсию), так что они требовали теплоизоляции.

Седан 190 так и не превратился в конвейерный электрокар, но помог ответить на многие вопросы, связанные с эксплуатацией такого транспорта. Машины использовались интенсивно. Один из образцов (красный) всего за год накатал 100 тысяч километров.

С 1992 по 1996 год на острове Рюген в Балтийском море проходили масштабные потребительские испытания шестидесяти электромобилей различных марок, среди которых было десять "190-х" “Мерседесов”. Машины заряжались от альтернативных источников электричества (солнце, ветер). Эксперимент финансировался правительством Германии. Эксплуатировали такие машины как обычные водители, так и таксисты. Здесь "190-й" неплохо зарекомендовал себя, поскольку его электрическая конверсия не повлияла на комфорт и вместимость.

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