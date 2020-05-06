Автомобили все больше становятся похожи на компьютеры на колесах и в современных машинах электроника составляет пятую часть всех компонентов автомобиля.

В отчете, составленном Deloitte, компания рассказывает о чрезвычайно быстрой трансформация в автомобильной отрасли.

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В 2004 году только 25% автомобилей имели подушки безопасности и менее 50% имели сиденья с электроприводом регулировки. С тех пор количество электронных компонентов в автомобилях значительно увеличилось, что частично объясняется ужесточением требований безопасности. В частности, компания отметила, что в 2004 году менее 20% транспортных средств были оборудованы такими системами, как: контролем курсовой устойчивости, боковыми подушками безопасности, мониторами давления в шинах, датчиками задней парковки и системой мониторинга слепых зон. В 2017 году большинством из этих систем были оборудованы более 80% автомобилей на рынке.

Это лишь основные функции безопасности. Современные же транспортные средства, как правило, оснащены еще большим пакетом электроники: адаптивный круиз-контроль, зеркала с автоматическим затемнением, информационно-развлекательные системы и системы бесключевого доступа. Особую категорию составляют электромобили, нашпигованные современной электроникой, которая позволяет даже загружать обновления, которые улучшают характеристики. Совсем как на смартфоне.

Несмотря на то, что современные машины гораздо более совершенны, чем их предшественники, новые функции увеличивают расходы. Как отмечает Deloitte, электроника сегодня составляет 40% от общей стоимости автомобиля. В 2030 году ожидается 45%.

В автомобиле образца 2013 года, например, одних только полупроводников было на 312 долларов, в современном их уже на 400 долларов, а к 2022 году, говорят аналитики, их стоимость составит около 600 долларов. Подобная тенденция наблюдается и для других компонентов автомобиля, имеющих отношение к электронике.

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