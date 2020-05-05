Паспортные показатели запаса хода электрокаров и пробег в реальной жизни могут существенно отличаться. Но это не значит, что такие автомобили не годятся для длительных поездок.

Двигаясь на электромобиле с постоянной скоростью около 40 км/ч, на полном заряде батареи любого электрокара можно проехать больше, чем указано в техническом паспорте. Но вряд ли в реальной жизни кто-то захочет ездить так. В большинстве случаев, средняя скорость движения автомобиля втрое выше и один энтузиаст решил проверить на собственном опыте, каким будет пробег Porsche Taycan 4S при таких условиях.

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Ютубер поставил себе цель проехать 1 000 километров за как можно меньшее время. Маршрут был проложен от Мюнхена до Берлина и обратно. Этот путь электрокар преодолел за 9 часов и 12 минут, двигаясь в среднем со скоростью 109 км/час. При этом на автобанах, когда позволял трафик, водитель пытался держать скорость в 140 км/час.

На фото выше можно увидеть показатели борткомпьютера уже после преодоления 1000-километровой отметки: дистанция в 1 054 км была пройдена за десять с половиной часов, включая остановки для зарядки. Владелец Taycan не разряжал батарею в “0”, во время пробега, а во время зарядки не заполнял аккумулятор полностью, используя скоростную зарядку до 80%, которая требует значительно меньше времени: 30-40 минут.

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