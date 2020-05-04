Автобизнес оказался в новых реалиях из-за пандемии коронавируса, и производители пытаются приспособиться.

Два конкурирующих китайских стартапа, которые в КНР считаются главными фаворитами, договорились о сотрудничестве в развитии сети зарядных станций, чтобы отобрать покупателей у слишком популярной Tesla.

Читайте также: Полный ноль: в Индии за месяц не продали ни одного автомобиля

Сотрудничество двух производителей электрокаров началась еще в декабре прошлого года, а с мая этого года все владельцы автомобилей Xpeng получили доступ к сети скоростных зарядных станций Nio Power. Сейчас сеть электрозаправок Nio в Китае насчитывает 213 станций, которые по мощности не уступают Tesla Supercharger.

Владельцам электрокаров марки Nio также доступен сервис быстрой замены аккумуляторов, однако батареи машин Xpeng для этого пока не приспособлены.

Nio и Xpeng Motors в течение 2019 года удалось продать 20 565 и 16 608 электромобилей, соответственно. Примерно такой же объем продаж в Tesla за один только первый квартал 2020 года: 18 587 реализованных автомобилей, из которых более 16 тысяч сошли с конвейера в Китае.

Читайте также: Новый стандарт CHAdeMO поддерживает зарядку в 500 киловатт