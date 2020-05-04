Автобізнес опинився в нових реаліях, через пандемію коронавірусу і виробники намагаються пристосуватись.

Два конкуруючих китайських стартапа, які в КНР вважаються головними фаворитами, домовились про співпрацю в розбудові мережі зарядних станцій, аби відібрати покупців у занадто популярної Tesla.

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Співпраця двох виробників електрокарів розпочалась ще у грудні минулого року, а з травня цього року усі власники автомобілів Xpeng отримали доступ до мережі швидкісних зарядних станцій Nio Power. Наразі мережа електрозаправок Nio в Китаї налічує 213 станцій, які за потужністю не поступаються Tesla Supercharger.

Власникам електрокарів марки Nio також доступний сервіс швидкої заміни акумуляторів, однак батареї машин Xpeng для цього поки не пристосовані.

Nio та Xpeng Motors протягом 2019 року вдалось продати 20 565 та 16 608 електромобілів, відповідно. Приблизно такий же обсяг продажів у Tesla за один лише перший квартал 2020 року: 18 587 реалізованих автомобілів, з яких більше 16 тисяч зійшли з конвеєра в Китаї.

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