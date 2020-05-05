Паспортні показники запасу ходу електрокарів та пробіг в реальному житті можуть суттєво відрізнятись. Та це не значить, що такі автомобілі не годяться для тривалих поїздок.

Рухаючись на електромобілі з постійною швидкістю близько 40 км/год, на повному заряді батареї будь-якого електрокара можна проїхати більше, ніж вказано у технічному паспорті. Та навряд чи у реальному житті хтось захоче їздити так. У більшості випадків, середня швидкість руху автомобіля втричі вища і один ентузіаст вирішив перевірити на власному досвіді, яким буде пробіг Porsche Taycan 4S за таких умов.

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Ютубер поставив собі за мету проїхати 1000 кілометрів за якмога менший час. Маршрут був прокладений від Мюнхена до Берліна і назад. Цей шлях електрокар подолав за 9 годин і 12 хвилин, рухаючись в середньому зі швидкістю 109 км/год. при цьому на автобанах, коли дозволяв трафік, водій намагався тримати швидкість у 140 км/год.

На фото вище можна побачити показники борткомп’ютера вже після подолання 1000-кілометрової позначки: дистанція у 1054 км була пройдена за десять з половиною годин, включаючи зупинки для зарядки. Власник Taycan не розряджав батарею в “0”, під час пробігу, а під час зарядки не заповнював акумулятор повністю, використовуючи швидкісну зарядку до 80%, яка потребує значно менше часу: 30-40 хвилин.

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