Четырехдверка с индексом CLS 260 доступна пока только в Китае.

Даунсайзинг преследует сразу три цели: сделать автомобиль экологичнее, экономичнее и доступнее.

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Самая юная глобальная версия Mercedes-Benz CLS носит индекс 350 и имеет под капотом 2-литровый мотор. В Китае теперь доступно четырехдверное купе CLS 260 с полуторалитровым бензиновым турбодвигателем на 186 сил и девятиступенчатым "автоматом". Мотор работает с поддержкой системы “мягкого гибрида”, которая улучшает отдачу на низких оборотах. Mercedes-Benz CLS 260 ускоряется от 0 до 100 км/ч за 8,7 секунды.

Комбинированная силовая установка с компактным двигателем обеспечила более низкую налоговую ставку на машину, что положительно отразилось на цене: базовый CLS стоит от 576 800 юаней – 81 378 долларов, 2 183 645 гривен. Такой ценник примерно на 10 тысяч долларов ниже, чем предыдущий.

Фото: Mercedes-Benz CLS 260 / Carscoops

О появлении “китайской” версии CLS на других рынках производитель не сообщал, однако даунсайзинг и электрификацию пророчат новому Mercedes-Benz С-Класса, вместо привычного 4,0-литрового V8 седан может получить 2-литровый гибрид.

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