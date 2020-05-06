Производитель провел техническое обновление кроссовера, с которым модель стала экономичнее и "чище".

Дизельная версия Kia Sportage CRDi удалена из линейки, поскольку фирма постепенно приводит свой модельный ряд в Европе в соответствие новым эко-нормам. Для этого дизельные моторы оборудовали стартер-генераторами.

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В каталогах Kia гибридный Sportage отмечен пометкой EcoDynamics+. Она означает, что под капотом такого кроссовера трудится дизельный двигатель 1.6 CRDi с поддержкой стартер-генератора MHSG. Последний поможет кроссоверу при запуске и движении машины при подъеме. Во время линейного движения дизельный мотор подпитывает аккумулятор, при торможении также применяется рекуперация.

Mild-Hybrid Starter-Generator работает на ременном приводе от коленвала, а питается от 48-вольтовой литиево-ионной батареи емкостью 0,44 кВт*ч. Производительность силовой установки составляет 136 л.с. и 320 Нм.

Фото: обновленный Kia Sportage / Kia

Мягкая гибридная система способна работать как с шестиступенчатой “механикой”, так и с семискоростным “роботом” DCT. В первом случае кроссовер будет переднеприводным, во втором – с передним и полным.

Помимо новой силовой установки, Kia выделила Sportage новый блок мультимедийной системы с 8-дюймовым безрамочным монитором, вместо семидюймового.

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