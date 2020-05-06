Виробник провів технічне оновлення кросовера, з яким модель стала економічнішою та "чистішою".

Дизельна версія Kia Sportage CRDi видалена з лінійки, оскільки фірма поступово приводить свій модельний ряд в Європі у відповідність новим еко-нормам. Для цього дизельні мотори обладнали стартер-генераторами.

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В каталогах Kia гібридний Sportage відмічений позначкою EcoDynamics+. Вона означає, що під капотом такого кросовера працює дизельний двигун 1.6 CRDi з підтримкою стартер-генератора MHSG. Останній допоможе кросоверу при запуску і русі машини в гору. Під час лінійного руху дизельний мотор підживлює акумулятор, при гальмуванні також застосовується рекуперація.

Mild-Hybrid Starter-Generator працює на ремінному приводі від колінвала, а живиться від 48-вольтової літієво-іонної батареєї ємністю 0,44 кВт*год. Продуктивність силової установки складає 136 к.с. і 320 Нм.

Фото: оновлений Kia Sportage / Kia

М’яка гібридна система здатна працювати як з шестиступінчастою “механікою, так і з семишвидкісним “роботом” DCT. У першому випадку кросовер буде передньопривідним, у другому – з переднім і повним.

Крім нової силової установки, Kia виділила Sportage новий блок мультимедійної системи з 8-дюймовим безрамковим монітором, замість семидюймового.

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