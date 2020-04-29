Авторитетне французьке видання стверджує, що Renault збирається перетворити шоукар на серійний електричний кросовер.

Французький автовиробник так і не зміг показати свій дивовижний концепт Morphoz публіці, через скасування автосалону в Парижі. Однак саме його називають прообразом для майбутніх електрокарів марки і зовсім скоро вони почнуть з’являтись на світ.

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Шеф-дизайнер групи Renault Лоуренс ван ден Акер заявив, що протягом найближчих 18 місяців Renault виведе дві нові моделі електрокарів: серійний хетчбек Dacia Spring та кросовер. “Я сподіваюся, ми зможемо зробити його схожим на концепт Morphoz, який став для нас поворотним моментом”, сказав він виданню Auto Express.

На жаль, серійна модель трансформуватись, збільшуючись у розмірах, не зможе, оскільки “потрібні технології з'являться лише через кілька років”. Тим не менш, електричний кросовер в стилістиці Morphoz очікується навесні 2021 року. Наступним буде ще один кросовер меншого розміру, на тій же платформі CMF-EV.

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