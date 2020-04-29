Електромотор у нього такий же, як у хетчбека Corsa-e.

Марка Opel випередила своїх французьких сородичів з дебютом електричної версії мінівена Vivaro. Батарейної версії немає поки ні в Citroen Jumpy, ні в Peugeot Expert Combi. Японці теж ще не встигли перевести Toyota та Proace Verso на електрику.

Дивіться також: Стартували продажі Xpeng P7 – китайської відповіді Tesla Model 3

Opel продовжує електрифікувати свій модельний ряд, згідно зі стратегічним планом PACE!, узятим на озброєння, після переходу німецької марки під опіку концерну PSA Group. Сьогодні компанія представила перший комерційний автомобіль без ДВС.

Модельний ряд німецької марки останнім часом зазнав деяких змін, через які знайомі нам назви моделей тепер використовуються для інших транспортних засобів. Так, пасажирська версія мінівена Vivaro називається Opel Zafira Life. Однак поки що мова йде лише про електрифікацію комерційної моделі, позначеної в каталогах марки, як Vivaro-e.

Новинка побудована на французькій модульній платформі EMP2. Силовий агрегат мінівену дістався від хетчбека Corsa-e – він забезпечує 136 к.с. і 260 Нм та дозволяє розвивати максимальну швидкість у 130 км/год. Запас ходу на одному заряді залежить від встановленого акумулятора: батарея на 50 кіловат-годин дозволить проїхати 230 км, а блок на 75 кіловат-годин збільшує пробіг до 330 км (WLTP).

Фото: Opel Vivaro-e 2020 / Opel

Виробник наголошує, що електричний Vivaro майже не поступається дизельному в плані корисного навантаження – Vivaro-e може перевозити до 1275 кіло вантажу, тоді як фургон з ДВЗ бере на борт 1405. Електричною може бути будь-яка з кузовних модифікацій Vivaro довжиною 4,6 метра, 4,95 або 5,3.

Прийом замовлень на електромобіль відкриється цього літа, поставки почнуться протягом року. Наступною моделлю марки у черзі на електрифікацію значиться Opel Combo-e, ринковий дебют якого запланований на 2021 рік.

Також цікаво: Новий бюджетний кросовер Skoda назвали Kliq