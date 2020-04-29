Электромотор у него такой же, как у хэтчбека Corsa-e.

Марка Opel опередила своих французских сородичей с дебютом электрической версии минивэна Vivaro. Батарейной версии нет пока ни у Citroen Jumpy, ни у Peugeot Expert Combi. Японцы тоже не успели перевести Toyota и Proace Verso в электричество.

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Opel продолжает электрифицировать свой модельный ряд, согласно стратегическому плану PACE!, взятым на вооружение, после перехода немецкой марки под опеку концерна PSA Group. Сегодня компания представила первый коммерческий автомобиль без ДВС.

Модельный ряд немецкой марки в последнее время претерпел некоторые изменения, из-за которых знакомые нам названия моделей теперь используются для других транспортных средств. Так, пассажирская версия минивэна Vivaro называется Opel Zafira Life. Однако пока речь идет только об электрификации коммерческой модели, обозначенной в каталогах марки, как Vivaro-e.

Новинка построена на французской модульной платформе EMP2. Силовой агрегат минивэна достался от хэтчбека Corsa-e – он обеспечивает 136 л.с. и 260 Нм и позволяет развивать максимальную скорость в 130 км/ч. Запас хода на одном заряде зависит от установленного аккумулятора: батарея на 50 киловатт-часов позволит проехать 230 км, а блок на 75 киловатт-часов увеличивает пробег до 330 км (WLTP).

Фото: Opel Vivaro-e 2020 / Opel

Производитель отмечает, что электрический Vivaro почти не уступает дизельному в плане полезной нагрузки – Vivaro-e может перевозить до 1275 килограмм груза, тогда как фургон с ДВС берет на борт 1405. Электрической может быть любая из кузовных модификаций Vivaro длиной 4,6 метра, 4,95 или 5,3.

Прием заказов на электромобиль откроется этим летом, поставки начнутся в течение года. Следующей моделью марки в очереди на электрификацию значится Opel Combo-e, рыночный дебют которого запланирован на 2021 год.

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