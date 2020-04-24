Соперника для KIA Seltos и Hyundai Creta разработали и будут выпускать в Индии для глобального рынка. Он должен стать самым доступным кроссовером чешской марки со стартовым ценником около 13 тысяч долларов.

Портал Indian Autos Blog нашел в местном Министерстве промышленности документы на регистрацию торговой марки Kliq, которая принадлежит компании Skoda. Утверждается, что именно так назовут новый компактный кроссовер марки, который ранее был представлен в виде концепта Vision IN.

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В пользу такого предположения свидетельствуют несколько фактов. Во-первых, название вполне соответствует “традициям” современного именования кроссоверов чешской марки, которые должны начинаться с буквы “К” и заканчиваться на Q. Во-вторых, такое название точно передает содержание “цифровой” концепции кроссовера. Наконец, производитель сам раскрыл информацию о том, что ведет работу над проектом, разработанным в Индии и предназначенным, в первую очередь, для местного рынка, поэтому регистрация названия именно там – вполне логичное решение.

Фото: концепт Skoda Vision IN – прообраз Kliq / Skoda

Основой для новинки станет модульная платформа MQB-A0. Та самая, которая легла в основу бюджетного кроссовера Volkswagen Nivus. Известно, что Skoda Kliq будут выпускать в Индии, но немецкий концерн планирует продавать эту модель и за пределами Индии. Где именно – пока неизвестно.

По предварительным данным, для Kliq выделят два мотора; бензиновые TSI на 110 и 150 сил. Меньший, литровый, мотор будет сочетаться с 6-ступенчатыми механикой или автоматом, а для более мощного предусмотрен 7-позиционный “робот”. Кроссовер будет исключительно переднеприводным.

Продажи Skoda Kliq должны стартовать в середине следующего года. Ожидается, что в Индии новинка будет стоить от 1 – 1,2 миллиона рупий – это около 352 – 428 тысяч гривен.

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