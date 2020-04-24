Суперника для KIA Seltos та Hyundai Creta розробили і випускатимуть в Індії для глобального ринку. Він повинен стати найдоступнішим кросовером чеської марки зі стартовим цінником близько 13 тисяч доларів.

Портал Indian Autos Blog знайшов у місцевому Міністерстві промисловості документи на реєстрацію торгової марки Kliq, що належить компанії Skoda. Стверджується, що саме так назвуть новий компактний кросовер марки, що раніше був представлений у вигляді концепта Vision IN.

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На користь такого припущення свідчать кілька фактів. По-перше, назва цілком відповідає “традиціям” сучасного іменування кросоверів чеської марки, які мають починатись з літери “К” і закінчуватись на Q. По-друге, така назва влучно передає зміст “цифрової” концепції кросовера. Нарешті, виробник сам розкрив інформацію про те, що веде роботу над проектом, розробленим в Індії і призначеним, в першу чергу, для місцевого ринку, тож реєстрація назви саме там – цілком логічне рішення.

Фото: концепт Skoda Vision IN – прообраз Kliq / Skoda

Основою для новинки стане модульна платформа MQB-A0. Та сама, що лягла в основу бюджетного кросовера Volkswagen Nivus. Відомо, що Skoda Kliq випускатимуть в Індії, але німецький концерн планує продавати цю модель і за межами Індії. Де саме – поки невідомо.

За попередніми данними, для Kliq виділять два мотора; бензинові TSI на 110 та 150 сил. Менший, літровий, мотор поєднуватиметься з 6-ступеневими механікою або автоматом, а для потужнішого передбачений 7-позиційний “робот”. Кросовер буде виключно передньопривідним.

Продажі Skoda Kliq повинні стартувати в середині наступного року. Очікується, що в Індії новинка коштуватиме від 1-1,2 мільйона рупій – це близько 352-428 тисяч гривень.

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