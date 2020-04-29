Авторитетное французское издание утверждает, что Renault собирается превратить шоукар на серийный электрический кроссовер.

Французский автопроизводитель так и не смог показать свой удивительный концепт Morphoz публике, из-за отмены автосалона в Париже. Однако именно его называют прообразом для будущих электрокаров марки и совсем скоро они начнут появляться на свет.

Также интересно: Чехи не дождались новой "Лада Нива" и сделали собственную – на зависть "АвтоВАЗ"

Шеф-дизайнер группы Renault Лоуренс ван ден Акер заявил, что в ближайшие 18 месяцев Renault выведет две новые модели электрокаров: серийный хэтчбек Dacia Spring и кроссовер. "Я надеюсь, мы сможем сделать его похожим на концепт Morphoz, который стал для нас поворотным моментом", – сказал он изданию Auto Express.

К сожалению, серийная модель трансформироваться, увеличиваясь в размерах, не сможет, поскольку "нужные технологии появятся лишь через несколько лет". Тем не менее, электрический кроссовер в стилистике Morphoz ожидается весной 2021 года. Следующим будет еще один кроссовер меньшего размера, на той же платформе CMF-EV.

Смотрите также: У Opel теперь есть свой электрический фургон: Vivaro-e 2020 представлен официально