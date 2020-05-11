Чотиридверка з індексом CLS 260 доступна поки лише в Китаї.

Даунсайзінг переслідує одразу три цілі: зробити автомобіль екологічнішим, економічнішим і доступнішим.

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Наймолодша глобальна версія Mercedes-Benz CLS носить індекс 350 і має під капотом 2-літровий мотор. У Китаї тепер доступне чотиридверне купе CLS 260 з півторалітровим бензиновим турбодвигуном на 186 сил і дев’ятиступінчастим “автоматом”. Мотор працює з підтримкою системи “м'якого гібрида”, яка покращує віддачу на низьких обертах. Mercedes-Benz CLS 260 прискорюється від 0 до 100 км/год за 8,7 секунди.

Комбінована силова установка з компактним двигуном забезпечила нижчу податкову ставку на машину, що позитивно відбилось на ціні: базовий CLS коштує від 576 800 юанів – 81 378 доларів, 2 183 645 гривень. Такий цінник приблизно на 10 тисяч доларів нижчий, за попередній.

Фото: Mercedes-Benz CLS 260 / Carscoops

Про появу “китайської” версії CLS на інших ринках виробник не повідомляв, однак даунсайзінг та електрифікацію пророкують новому Mercedes-Benz С-Класу, замість звичного 4,0-літрового V8 седан може отримати 2-літровий гібрид.

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