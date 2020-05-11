При конструюванні, в подібні споруди закладається можливість незначних коливань, однак зазвичай помітити їх можна лише за допомогою спеціальної апаратури. Та іноді коливання входять у резонанс, надзвичайно посилюючись.

Автомобільний міст являє собою потенційну пастку для машин, адже коли всі смуги зайняті, а рух зупиняється, вибратись з мосту практично неможливо. Чимало фільмів-катастроф обігрують сюжет з заблокованими на мотсу автомобілями та людьми, а нещодавно це ледь не трапилось у реальному житті.

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Мостова переправа з автомагістраллю на шість смуг знаходиться у китайській провінції Гуандунь. Підвісний міст перекинутий через річку Перл і має довжину приблизно 3,6 кілометри від одного кінця до іншого. Він з'єднує округ Наньша Гуанчжоу з містечком Хумен Дунгуань і був побудований у 1997 році.

Інцидент трапився 5 травня. Повідомляється, що висота “хвилі” на мосту досягала 1,2 метра. Навіть на відео це виглядає моторошно, не кажучи про те, як почувались водії на мосту в той момент. На щастя, коливання мосту вчасно помітили працівники служби безпеки, які стежать за камерами дорожнього руху. Переправа була оперативно очищена від автомобілів та закрита на невизначений термін, поки проблема не буде вирішена.

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