Загальна вартість усіх об'єктів нерухомості становить 97,5 мільйонів доларів.

Елітна нерухомість Ілона Маска у Каліфорнії була виставлена на продаж лише через два тижні, після оголошення про продаж пари об’єктів у Лос-Анджелесі.

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Навряд чи причиною тотального розпродажу нерухомості є фінансова скрута, адже, Tesla вдалось показати гарні результати, навіть під час коронавірусу. Сам мільярдер заявив, що просто прагне позбутись зайвої житлової площі, оскільки просто не користується цими помешканнями. Їх утримання також коштує чимало.

Наразі, до пари маєтків у Лос-Анджелесі на загальну суму в 39,5 мільйонів доларів, приєдналось ще 5 об’єктів елітної нерухомості, оціненої у 97,5 мільйона доларів.

Фото: маєток Ілона Маска на 10947 Шалон Роуд, виставлений на продаж / Zillow



На сайті Zillow з’явилось оголошення про продаж чотирьох об’єктів нерухомості від власника, розташованих на суміжних ділянках, із будинком на одному з них. Загальна вартість нерухомості становить 62,5 мільйона доларів. Dupont Registry повідомляє, що будинок за адресою 10947 Chalon Road Ілон Маск придбав у 2015 році за 20 мільйонів доларів.



Фото: маєток на 891 Крістал Спрінгз Роуд / Realtor

Ще один особняк розташований неподалік Сан-Франциско, на 891 Крістал Спрінгз Роуд, оцінений у 35 мільйонів доларів. Маєток включає 47 акрів землі та будинок віком 100 років. Відомо, що Маск придбав його у 2017 році за 23 мільйони доларів.

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