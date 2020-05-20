Общая стоимость всех объектов недвижимости составляет 97,5 миллионов долларов.

Элитная недвижимость Илона Маска в Калифорнии была выставлена на продажу лишь через две недели после объявления о продаже пары объектов в Лос-Анджелесе.

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Вряд ли причиной тотальной распродажи недвижимости являются финансовые затруднения, ведь Tesla удалось показать хорошие результаты, даже во время коронавируса. Сам миллиардер заявил, что просто стремится избавиться от лишней жилой площади, поскольку просто не пользуется этими помещениями. Их содержание также стоит немало.

Сейчас к паре домов в Лос-Анджелесе на общую сумму в 39,5 миллионов долларов присоединилось еще 5 объектов элитной недвижимости, оцененной в 97,5 миллиона долларов.

Фото: дом Илона Маска на 10947 Шалон Роуд, выставленный на продажу/ Zillow



На сайте Zillow появилось объявление о продаже четырех объектов недвижимости от собственника, расположенных на смежных участках, с домом на одном из них. Общая стоимость недвижимости составляет 62,5 миллиона долларов. Dupont Registry сообщает, что дом по адресу 10947 Chalon Road Илон Маск приобрел в 2015 году за 20 миллионов долларов.



Фото: дом на 891 Кристал Спрингз Роуд / Realtor

Еще один особняк расположен неподалеку от Сан-Франциско, на 891 Кристал Спрингз Роуд, он оценен в 35 миллионов долларов. Имение включает 47 акров земли и дом в возрасте 100 лет. Известно, что Маск приобрел его в 2017 году за 23 миллиона долларов.

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