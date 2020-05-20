В 2018 году, на свое 100-летие, фирма заказала сотню машин в особом исполнении.

22 из 100 номерных спорткаров Corvette компании Hertz сейчас выставлены на продажу – таким образом компания пытается высвободить средства для расчета с кредиторами.

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Гигант проката автомобилей рассказал о своих особых Corvette в августе 2018 года. Модель базируется на Z06 с 650-сильным V8, а посвящение Hertz обозначено фирменными цветами кузова прокатной фирмы.

Недавно стало известно, что после пандемии Hertz оказалась на грани банкротства, а весь автопарк компании могут распродать, чтобы выплатить долги. На днях часть самых знаковых автомобилей компании была выставлена на продажу.

Фото: Hertz Chevrolet Corvette Z06 / Hertz

Все они выпущены в 2019 году, оснащены опционным пакетом 3LZ, что означает, что они стоили примерно 95 000 долларов США, но продаются примерно по 60 000. Пробег спорткаров колеблется в районе 20-30 тысяч миль – 30-50 тысяч км. “Корветто” с наименьшим пробегом оценен в 63,5 тысячи долларов, а за спорткар с наибольшим количеством миль на одометре просят 57,4 тысячи.

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