Национальным героем Австралии стремится стать Джеймс МакГрат.

В феврале этого года концерн General Motors объявил о решении полностью прекратить деятельность бренда Holden в Австралии до 2021 года. Национальная автомобильная марка уже долгое время была минусовым активом в портфеле GM, однако решение стало настоящим шоком для местного рынка.

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Сенатор федерального правительства штата Квинсленд Джеймс МакГрат произнес "чрезвычайную речь" перед парламентом, как отмечает местный портал CarAdvice.

"General Motors может подумать, что богатая история бренда Holden никому не нужна, но я считаю, что она бесценна. Если General Motors полагает, что марка ничего не стоит тогда верните бренд в Австралию. Отдайте его дилерам Holden. На самом деле, я и сам с удовольствием приобрету бренд Holden в General Motors за доллар. Я пришлю вам, [генеральный директор] госпожа Барра, доллар по почте, вы можете вернуть нам бренд Holden, а мы отдадим его дилерам Holden", – приводит издание слова политика.

Отмечается, что в Австралии насчитывается 203 дилерских центра Holden, принадлежащих 185 владельцам. Концерн General Motors предложил всем им финансовую компенсацию, из-за прекращения деятельности, в размере от 100 тысяч до 2,4 миллионов австралийских долларов, в зависимости от автосалона. Однако дилеры коллективно отказались от компенсации и обратились к правительству Австралии с просьбой о помощи в решении общенационального вопроса. Ведь закрытие Holden также означает потерю большого количества рабочих мест и будет иметь влияние на экономику.

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