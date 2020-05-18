В Министерстве инфраструктуры разработали изменения в законодательство относительно финансирования дорог местного значения.

В Министерстве инфраструктуры разработали изменения в законодательство, которые позволят местным органам власти направлять средства полученных субвенций из Государственного бюджета Украины на погашение внешнего кредита, привлеченного для работ на дорогах местного значения.

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"Министерством инфраструктуры Украины уже разработаны соответствующие изменения в Бюджетный кодекс Украины и Закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины". Согласно изменениям, местные власти получат возможность направлять средства территориальных дорожных фондов для погашения не только расходов по обслуживанию местного долга, но и тела кредита, привлеченного для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в размере до 50% от объема полученной субвенции", – говорится в сообщении.

Заместитель министра инфраструктуры Наталья Форсюк отметила, что эти изменения позволят органам местного самоуправления гарантировать международным финансовым организациям своевременное и полное погашение выплат по внешним заимствованиям.

Она отметила, что в настоящее время действующим законодательством предусмотрена возможность привлечения местных внешних заимствований для выполнения работ на дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, однако ограничена возможность направления средств территориальных дорожных фондов – исключительно на обслуживание местного долга и в размере не более 10%.

"Непрогнозируемость наполнения местных бюджетов, за счет которых органы местного самоуправления должны осуществлять погашение внешнего долга, а также ограничения по использованию средств субвенции из Государственного бюджета тормозят процесс", – подчеркнула чиновница.

Напомним, в 2020 году в Украине запланировано построить и отремонтировать 4000 км дорог государственного значения и 2500 км дорог местного значения.

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