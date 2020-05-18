У Міністерстві інфраструктури розробили зміни до законодавства, щодо фінансування доріг місцевого значення.

У Міністерстві інфраструктури розробили зміни до законодавства, які дозволять місцевим органам влади направляти кошти отриманих субвенцій з Державного бюджету України на погашення зовнішнього кредиту, залученого для робіт на дорогах місцевого значення.

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"Міністерством інфраструктури України вже розроблено відповідні зміни до Бюджетного кодексу України та Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України". Відповідно до змін, місцева влада отримає можливість спрямовувати кошти територіальних дорожніх фондів для погашення не лише витрат з обслуговування місцевого боргу, а й тіла кредиту, залученого для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у розмірі до 50% від обсягу отриманої субвенції", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра інфраструктури Наталія Форсюк зауважила, що ці зміни дозволять органам місцевого самоврядування гарантувати Міжнародним фінансовим організаціям вчасне та повне погашення виплат за зовнішніми запозиченнями.

Вона зазначила, що наразі діючим законодавством передбачена можливість залучення місцевих зовнішніх запозичень для виконання робіт на дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, проте обмежено можливість спрямування коштів територіальних дорожніх фондів – виключно на обслуговування місцевого боргу й у розмірі не більше 10%.

"Непрогнозованість наповнення місцевих бюджетів, за рахунок яких органи місцевого самоврядування мають здійснювати погашення зовнішнього боргу, а також обмеження щодо використання коштів субвенції з Державного бюджету гальмують процес", – наголосила чиновник.

Нагадаємо, у 2020 році в Україні заплановано збудувати та відремонтувати 4000 км доріг державного значення і 2500 км доріг місцевого значення.

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