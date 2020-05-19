Національним героєм Австралії прагне стати Джеймс МакГрат.

У лютому цього року концерн General Motors оголосив про рішення повністю припинити діяльність бренду Holden в Австралії до 2021 року. Національна автомобільна марка вже довгий час була мінусовим активом у портфелі GM, однак рішення стало справжнім шоком для місцевого ринку.

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Сенатор федерального уряду штату Квінсленд Джеймс МакГрат виголосив “надзвичайну промову” перед парламентом, як зазначає місцевий портал CarAdvice.

“General Motors може подумати, що багата історія бренду Holden нікому не потрібна, але я вважаю, що вона безцінна. Якщо General Motors гадає, що марка нічого не варта тоді поверніть бренд в Австралію. Віддайте його дилерам Holden. Насправді, я й сам радо придбаю бренд Holden у General Motors за долар. Я надішлю вам, [генеральний директор] пані Барра, долар поштою, ви можете повернути нам бренд Holden, а ми віддамо його дилерам Holden “, – наводить видання слова політика.

Зазначається, що в Австралії налічується 203 дилерських центри Holden, які належать 185 власникам. Концерн General Motors запропонував усім їм фінансову компенсацію, через припинення діяльності, у розмірі від 100 тисяч до 2,4 мільйонів австралійських доларів, залежно від автосалону. Однак дилери колективно відмовились від компенсації і звернулись до уряду Австралії з проханням про допомогу у вирішенні всенаціонального питання. Адже закриття Holden також означає втрату великої кількості робочих місць і матиме вплив на економіку.

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