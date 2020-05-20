У 2018 році, на своє 100-річчя фірма замовила сотню машин в особливому виконанні.

22 зі 100 номерних спорткарів Corvette компанії Hertz зараз виставлені на продаж – в такий спосіб компанія намагається вивільнити кошти для розрахунку з кредиторами.

Читайте також: Австралійський політик пропонує викупити у GM автомобільний бренд Holden за 1 доллар

Гігант прокату автомобілів розповів про свої особливі Corvette у серпні 2018 року. Модель базується на Z06 з 650-сильним V8, а присвята Hertz позначена фірмовими кольорами кузову прокатної фірми.

Нещодавно стало відомо, що після пандемії Hertz опинилась на межі банкрутства, а увесь автопарк компанії можуть розпродати, аби виплатити борги. Днями частина найбільш знакових автомобілів компанії була виставлена на продаж.

Фото: Hertz Chevrolet Corvette Z06 / Hertz

Усі вони випущені у 2019 році, оснащені опційним пакетом 3LZ, що означає, що вони коштували приблизно 95 000 доларів США, але продаються приблизно по 60 000. Пробіг спорткарів коливається в районі 20-30 тисяч миль – 30-50 тисяч км. “Корветт” з найменшим пробігом оцінений у 63,5 тисяч доларів, а за спорткар з найбільшою кількістю миль на одометрі просять 57,4 тисячі.

Читайте також: Skoda припинила поставки Octavia, слідом за VW Golf, на черзі Audi A3