Даже если бы малыша назвали "Джон", вряд ли он будет жить нормальной жизнью, как у миллионов детей на планете, ведь у него очень необычные родители. Впрочем, возможно, просто планета не та.

В роддом Илон Маск прибыл в футболке с надписью "Оккупируй Марс" и призыв может стать пророческим для новорожденного мальчика, которому решили дать экстраординарное имя.

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Как вы можете знать, миллиардер Маск и певица Граймс дали своему сыну очень странное имя – X Æ A-12. Это почти невозможно прочитать и еще труднее произнести, хотя мы предполагаем, как могут называть малыша между собой звездные родители.

Но только мы начали привыкать к необычному имени, как Маск и Граймс провели "апгрейд" и изменили его. Причем в "ретроградном" стиле – вместо "12" в имени малыша теперь значится "ХII", то есть то же самое, но в записи римскими цифрами.

Зачем делать такие изменения – неизвестно, однако мама мальчика объяснила, что "римские цифры выглядят лучше". Есть и другое предположение: в Калифорнии, где живет семья Маск, законом разрешено использовать для имени ребенка лишь 26 алфавитных символов, среди которых нет цифр. Впрочем, в таком случае, не понятно, почему остался символ "Æ".

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