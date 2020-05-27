Міні-фільм знятий у стилі наукової фантастики і був створений за власним бажанням кіномайстра.

Кіномейкер та великий шанувальник автомобілів Tesla Джо Сілл має у своєму портфоліо тільки фільми з фантастичними сюжетами, а герой його нової короткометражки наче був створений для подібного “кіно”.

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У своєму міні-фільмі Джо Сілл називає Cybertruck “прибульцем” і обігрує це в сюжеті. Електричний пікап з’являється зі шлюзу у якомусь підземному бункері, переноситься на злітний майданчик і своїм ходом, після певної трансформації, стартує з планети. У відкритому космосі він пролітає повз дрейфуючий Tesla Roadster, орбітальну станцію і врешті ефектно прибуває на Землю.



Космічна тема у цьому ролику відбиває прагнення Ілона Маска до колонізації інших планет та гармонійно вписується в концепцію самого Cybertruck, усієї марки Tesla та її “сестри” SpaceX.

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