Блогер Крамер зробив "Теслу" в гаражі зі старого бусіка. Кузов вже готовий, а от салон – ще ні.

Автомобіль, який в минулому житті був Citroen, тепер виглядає монументально. Кузов з рами, сталеві листи, пофарбовані в сірий колір, тоновані вікна з полікарбонату, оптика – з LED-стрічки.

Під час роботи над полтавською Tesla Cybertruck виникало багато складностей. Вигинати бампера з листового металу, робити колісні ковпаки на 7 секцій, тонувати та укріплювати вікна, відмовитись від дверних ручок, що висуваються та замінити їх електрозамками, і ще багато чого. Але найскладніший етап попереду – узаконити цю псевдо-Теслу.

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Цей автомобіль – зовсім не електрокар, тому дизель сильно димить. Передачу заклинило, а гальм немає. Тому машина поки що не їздить самостійно. Таким чином, проект готовий десь на 80%.

Однак реакція людей на Tesla Cybertruck яскрава: всі вони сильно вражені. Саме заради цього блогер Крамер й створив цю машину.



Нагадаємо, як могли б виглядати інші авто в стилі Tesla Cybertruck.