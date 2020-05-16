Полігональний дизайн замість обтічних гладеньких форм.

Прем’єра Tesla Cybertruck стала найгучнішим дебютом 2019 року. Компанія миттєво зібрала сотні тисяч замовлень на електричний пікап і тепер інженери працюють над втіленням у життя всього, що обіцяв концепт.

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Нещодавно стало відомо, що Cybertruck, незважаючи на затримки, через зупинку заводів, може з’явитись в товарному вигляді наприкінці 2021 року. Тільки після нього фірма планує поставити на конвеєр Tesla Roadster.

Тим часом, популярність пікапа і його незвичайний вигляд вже зараз мають вплив на автомобільних дизайнерів, а з його появою на дорогах, може відкритись нова віха в історії кузовних форм. Що, як усі машини довкола нас виглядатимуть, як “Сайбертрак”? У Leasing Options спробували уявити це на прикладі відомих моделей сучасних автомобілів.

Mini Cooper



Jaguar F-Type



Bugatti Veyron



Volkswagen Beetle



Range Rover Evoque



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