Полигональный дизайн вместо обтекаемых гладких форм.

Премьера Tesla Cybertruck стала самым громким дебютом 2019 года. Компания мгновенно собрала сотни тысяч заказов на электрический пикап и теперь инженеры работают над воплощением в жизнь всего, что обещал концепт.

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Недавно стало известно, что Cybertruck, несмотря на задержки, из-за остановки заводов, может появиться в товарном виде в конце 2021 года. Только после него фирма планирует поставить на конвейер Tesla Roadster.

Тем временем, популярность пикапа и его необычный вид и уже сейчас имеют влияние на автомобильных дизайнеров, а с его появлением на дорогах, может открыться новая веха в истории кузовных форм. Что, если все машины вокруг нас будут выглядеть, как “Сайбертрак”? В Leasing Options попытались представить это на примере известных моделей современных автомобилей.

Mini Cooper



Jaguar F-Type



Bugatti Veyron



Volkswagen Beetle



Range Rover Evoque



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