Блогер Крамер сделал "Теслу" в гараже со старого бусика. Кузов уже готов, а вот салон – еще нет.

Автомобиль, который в прошлой жизни был Citroen, теперь выглядит монументально. Кузов – стальные листы на просторовой раме, окрашенные в серый цвет, тонированные окна из поликарбоната, оптика – с LED-ленты.

Во время работы над полтавской Tesla Cybertruck возникало много сложностей. Выгибать бампера из листового металла, делать колесные колпаки на 7 секций, тонировать и укреплять окна, отказаться от дверных высовывающихся ручек и заменить их электрозамками, и еще много чего. Но самый сложный этап впереди – узаконить эту псевдо-Теслу.

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Этот автомобиль – вовсе не электрокар, поэтому дизель сильно дымит. Передачу заклинило, а тормозов нет. Поэтому машина пока не ездит самостоятельно. Таким образом, проект готов где-то на 80%.

Однако реакция людей на Tesla Cybertruck яркая: все они сильно поражены. Именно ради этого блогер Крамер и создал эту машину.

Напомним, как могли бы выглядеть другие авто в стиле Tesla Cybertruck.