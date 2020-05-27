Мини-фильм снят в стиле научной фантастики и был создан по собственному желанию киномастера.

Киномейкер и большой поклонник автомобилей Tesla Джо Силл имеет в своем портфолио только фильмы с фантастическими сюжетами, а герой его новой короткометражки был будто создан для подобного "кино".

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В своем мини-фильме Джо Силл называет Cybertruck "пришельцем" и обыгрывает это в сюжете. Электрический пикап появляется из шлюза в каком-то подземном бункере, переносится на взлетную площадку и своим ходом, после определенной трансформации, стартует с планеты. В открытом космосе он пролетает мимо дрейфующего Tesla Roadster, орбитальной станции ​​и в конце эффектно прибывает на Землю.

Космическая тема в этом ролике отражает стремление Илона Маска к колонизации других планет и гармонично вписывается в концепцию самого Cybertruck, всей марки Tesla и ее “сестры” SpaceX.

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