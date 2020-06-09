Ютуберы провели очень интересный, хотя и экстремально взрывоопасный эксперимент.

Авторы канала Hydraulic Press Channel, которые ужасно любят давить разнообразные предметы с помощью гидравлического пресса, основали еще один канал в YouTube под названием Beyond the press, для демонстрации своего внеклассного хулиганства.

Также интересно: Посмотрите на летающий автомобиль Curtiss-Wright 1959 года: видео

В очередном ролике ютуберы решили ответить Илону Маску и запуску Space X Crew Dragon. Правда, финские энтузиасты решили вывести свой аппарат на орбиту, используя только динамит. Хорошо, хоть космонавтов в звездной машине было.

Готовясь к запуску, экспериментаторы рассчитали, что поднять машину в небо сможет сила 70 килограммов динамита. Самому автомобилю провели необходимые модификации: кормовую часть закрыли металлическим экраном для защиты от взрыва, на бортах появились сопла, а кузов украсили забавными надписями, типа “доставка пиццы”.

Будем надеяться, в Space X и NASA подобных запусков никогда производить не станут, потому что результат финского эксперимента оказался катастрофическим для “космического аппарата”.

Смотрите также: Уникальный Запорожец Спорт-900 превратили в потрясающий рестомод