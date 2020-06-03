Впечатляющие архивные кадры в свое время демонстрировались только армии США, а сами летающие автомобили также предназначались для нужд военных.

В начале 1960-х годов армия США приобрела два экземпляра летающих автомобилей от авиастроительной компании Curtiss-Wright.

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Военные экспериментировали и исследовали новые типы транспорта для нужд армии и Curtiss-Wright Model 2500 Air Car имел немало преимуществ, чтобы заинтересовать силовиков.

Фактически, Curtiss-Wright Model 2500 Air-Car был автомобилем на воздушной подушке, который зависал на высоте 15-20 см над поверхностью. Любой поверхностью, включая болото, снег, лед и воду. Именно вездеходность машины заинтересовала военных. Авиапроизводитель планировал выпустить коммерческую гражданскую модель летающих автомобилей.

Длина машины – 6,4 метра, ширина – 2,4, высота – 1,5. Максимальная скорость транспорта – 55 км/ч, автономный пробег – 2 часа, Curtiss-Wright мог перевозить до полутонны груза, двигаться в любом направлении и вращаться вокруг своей оси. В движение автомобиль приводил 280-сильный авиамотор, который вращал два винта впереди и позади кабины, управление осуществлялось за счет возвратных воздуховодов.

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