Талантливый дрон Spot от Boston Dynamics проверили в роли пастуха для овец и он справился с этой работой.

Через несколько лет для работы в поле массивные комбайны и тракторы могут стать не нужными. Их заменят роботы.

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Возможно, вы уже видели, как четвероногий робот танцует под ритмичную музыку. Адам Сэведж, бывший ведущий шоу “Разрушители мифов”, запряг его в рикшу и получил замечательного перевозчика. И все это лишь игрушки, а на самом деле Spot от Boston Dynamics годится для многих полезных дел.

Фирма Robot Operations Platform (Rocos) из Новой Зеландии, занимающейся разработкой программного обеспечения, ищет новых способов для полезного использования работа и тестирует его возможности в роли батрака.

“Использование автономных роботов в сельском хозяйстве повышает эффективность производства продуктов питания. Работы, как Spot от Boston Dynamics, повышают точность оценки урожайности, избавляют от дефицита рабочих и обеспечивают “математический подход” к ведению хозяйства”, – объясняется в видео.

Кроме того, такого помощника можно использовать для работы в строительстве (способен переносить тяжелые грузы), на опасных производствах или объектах, а также для патрулирования территории и как помощников для правоохранителей.

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