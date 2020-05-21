Талановитий дрон Spot від Boston Dynamics перевірили у ролі пастуха для отари овець і він впорався з цією роботою.

Через кілька років для роботи в полі масивні комбайни та трактори можуть стати не потрібними. Їх замінять роботи.

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Можливо, ви вже бачили, як чотирилапий робот танцює під ритмічну музику. Адам Севедж, колишній ведучий шоу “Руйнівники міфів”, пробував запрягати його у рікшу і отримав чудового перевізника. Та все це лиш забавки, а насправді Spot від Boston Dynamics годиться для багатьох корисних справ.

Фірма Robot Operations Platform (Rocos) з Нової Зеландії, яка займається розробкою програмного забезпечення, шукає нових способів для корисного використання робота і тестує його можливості в ролі батрака.

“Використання автономних роботів у сільському господарстві підвищує ефективність виробництва продуктів харчування. Роботи, як Spot від Boston Dynamics, підвищують точність оцінки врожайності, позбавляють від дефіциту робочих та забезпечують “математичний підхід” до ведення господарства”, – пояснюється у відео.

Крім того, такого помічника можна використовувати для роботи на будівництві (здатен переносити важкі вантажі), на небезпечних виробництвах чи об’єктах, а також для патрулювання території і як помічників для правоохоронців.

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